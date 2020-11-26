Что делать, если долго не приезжает скорая в Челябинске

Людям приходится ждать помощи по несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южноуральцы продолжают жаловаться на долгое ожидание медпомощи. Людям приходиться ждать врачей по несколько дней. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, что делать, если к вам не едет скорая или не приходит участковый терапевт. Алгоритм он озвучил на вебинаре «Час с региональным министром», организованном Общественной палатой Челябинской области.

— Первое, что нужно сделать — еще раз позвонить в медицинскую организацию, которую вы обращались, напомнить о себе, сказать, что был вызов, была запись, но почему-то никто не пришел. Второе — постараться дозвониться до администрации медицинского учреждения, это первый уровень, где должны решить этот вопрос. Если этого не происходит, тогда звоните на горячую линию министерства здравоохранения, — объяснил министр.

Напомним, телефон горячей линии министерства здравоохранения — 8 (351) 240-15-16, операторы отвечают на вопросы круглосуточно.

Тем временем, в Челябинской области начали консультировать пациентов по интернету. Проект называется телемедицина. Он поможет разгрузить поликлиники и сократить очереди. Рассказываем, как воспользоваться новой услугой.

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