Мэр отметила, что правила одинаковы для всех. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У чиновников городской администрации в этом году не будет новогоднего корпоратива. Об этом мэр Наталья Котова рассказала в четверг, 26 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске.

— Требования по ограничениям одинаковы для всех, и для нас в том числе, — сказала Наталья Котова.

Что Новый год жителям Челябинской области придется отмечать дома без корпоративов с гулянкой до утра, стало известно неделю назад. Губернатор Алексей Текслер 19 ноября ввел новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ранее глава региона продлил режим повышенной готовности на шесть недель, до 27 декабря включительно.

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