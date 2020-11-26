Южноуральцы впервые вышли на гигабитные скорости

На Южном Урале запустили высокоскоростной домашний интернет до 1 Гбит/с — это стало возможно благодаря завершению первого этапа проекта по модернизации сетей фиксированной связи МТС.

Новые скорости интернета уже могут попробовать почти 200 тысяч жителей Челябинска и Магнитогорска, а в дальнейшем гигабитные скорости будут доступны еще большему количеству жителей Челябинской области.

Жители многоквартирных домов Челябинска и Магнитогорска получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Емкость сети МТС после модернизации позволила южноуральцам не только увеличить пропускную способность для просмотра и скачивания «тяжелого» контента, но и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую со чтением обычного жесткого диска.

Как сообщил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, пандемия значительно ускорила рост потребления интернет-трафика в Челябинской области — с переходом на удаленку южноуральцы стали чаще использовать фиксированную сеть с возможностью одновременного подключения к интернету устройств сразу для всей семьи. В таких условиях

высокоскоростные тарифы создают для челябинцев и магнитогорцев комфортные условия для работы, учебы и развлечений.

В компании уже отметили высокую заинтересованность в гигабитном интернете — с первых дней на этот тариф активно переходят пользователи домашнего интернета МТС и именно его выбирают новые абоненты.

Для подключения высокоскоростного интернета требуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек. Проверить техническую возможность по конкретному адресу можно на сайте МТС в Челябинской области.

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