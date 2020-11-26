Спецмашин для уборки улиц Челябинска достаточно. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Облака пыли на улицах Челябинска, которые на выходных наблюдали люди, возникли не из-за нехватки спецмашин. Техники для уборки дорог в городе достаточно. В часы пик подрядчики могут применять от 200 до 300 машин. Об этом мэр Наталья Котова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске.

— Проблема была в другом: пылесосы при минусовых температурах могут работать только без воды. Поэтому применять пылесосы в это время не нужно. В межсезонье температура за сутки может меняться с плюсовой до минусовой. Это тяжелый период в плане уборки дорог. Сейчас мы запретили подметание щетками для того, чтобы не поднимать пыль. Сосредоточились на уборке прилотковой территории, чтобы рабочие вручную убирали грязь. Это основная задача, на которой сосредоточились сейчас подрядные организации.

За недобросовестную работу подрядчикам грозят штрафы, они прописаны в договорах. Поэтому чиновники в настоящее время сосредоточились на контроле.

— Контролирует не только комитет дорожного хозяйства, но и сотрудники администрации, управление организационно-контрольной работы, — сказала Наталья Котова. — Есть список участков улиц, на которых подрядчик должен навести порядок. Сначала работу проверяет КДХ, затем — мы, и, если нужно переделать, выставляем после этого претензию. Если подрядчики не устраняют, налагается штраф.

В понедельник на аппаратном совещании в мэрии Наталья Котова попросила чиновников избавиться от пыли в городе.

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