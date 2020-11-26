Реагенты должны применять только в гололед. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске уволили сотрудника подрядной организации, допустившего избыточное использование противоголедной смеси на улицах города. Об этом мэр Наталья Котова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске.

— В качестве противогололедной смеси мы применяем техническую соль на тех участках, которые считаются сколькими — перекрестки, подъемы и спуски. Недавно была ситуация, когда переборщили с солью, — рассказала Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске. — Мы провели служебные проверки, и в одной из подрядных организаций был уволен сотрудник, который допустил нарушения в отношении отпуска солевого раствора рабочим.

У районных администраций заключены контракты на использование в качестве противогололедного материала песка. Им отсыпку проводят по необходимости рядом с большими социальными объектами, на тротуарах.

Задача, по словам мэра, была и остается одна — дороги и тротуары должны быть в проезжем состоянии, чистыми, и противогололедных материалов на них должно находиться как можно меньше.

— Если они и принимаются, то после их действия нужно в срочном порядке их убирать, — добавила Наталья Котова.

В этом году в мэрии пересмотрели отношение к содержанию дорог. Раньше улицы убирал монополист, выигравший соответствующий муниципальный контракт. Сейчас порядок наводят несколько подрядчиков. Это дает возможность после выпадения снега начинать уборку во всех районах города одновременно.

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