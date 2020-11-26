Мамы разные важны. Губернатор наградил многодетных матерей

Губернатор пригласил в резиденцию многодетным мам. Фото: gubernator74.ru

Детские голоса в резиденции губернатора — это каждый раз непривычно и замечательно. Строгая атмосфера будто разряжается. Накануне Дня матери, который в этом году отмечают 29 ноября, губернатор Алексей Текслер вручил знак отличия «Материнская слава» пятерым многодетным матерям Челябинской области. Группа поддержки каждой — детки, которые пришли на церемонию с родными людьми.

— На ваших плечах лежит воспитание будущих поколений, вы храните семейные традиции и нравственные основы нашего общества. Любовь и забота матерей делают нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, верить в себя, идти вперед. Пусть ваши дети и внуки тоже добиваются больших успехов, я уверен, так и будет. Мы гордимся вами! — сказал губернатор.

За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций накануне Дня матери Алексей Текслер наградил знаком отличия «Материнская слава» III степени Ирину Веденеву, Викторию Шумилову , Светлану Канавец и, Веронику Коковину и Наталью Харченко.

Вручены другие государственные награды. Так, за вклад в борьбу с ковидом, самоотверженность и высокий профессионализм шесть медицинских работников региона получили благодарности Президента Владимира Путина.

Дети - лучшая группа поддержки. Фото: gubernator74.ru

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