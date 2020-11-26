В Челябинской области расширили список врачей, которым положены «ковидные» выплаты

Для врачей, которые работают в «красных зонах», мало что изменится. А вот у других медработников могут значительно понизиться зарплаты. Фото: Валентина ВАГАНОВА

С ноября в силу вступает новое постановление правительства № 1762 о «ковидных выплатах» медикам. Оно будет действовать до конца 2021 года. Предыдущие постановления №415 и №484 отменены. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов на вебинаре «Час с региональным министром», организованном Общественной палатой Челябинской области, объяснил, что изменилось для врачей.

— Все категории сотрудников, которые получали выплаты по коронавирусной инфекции, сохранены. Добавлены туда патологоанатомы и сотрудники центров медицины катастроф, которые обслуживают пациентов с коронавирусом. В Челябинской области это вертолетные команды, которые транспортируют пациентов авиаперевозками. У нас таких борта два, которые в том числе занимаются транспортировкой пациентов из отдаленных районов в Челябинск или Магнитогорск. Характер изменений в том, что сейчас оплата будет производиться посменно, — объяснил Юрий Семенов.

Для врачей, которые работают в «красных зонах», новый порядок мало что изменит. А вот другие медработники, вероятно, потеряют в деньгах. Теперь они будут получать надбавки не за месяц, а посменно: столько, сколько отработали в контакте с больными COVID-19.

— Что касается амбулаторного звена, там порядок оплаты будет тот же, если в течение смены врач столкнулся с пациентом с коронавирусной инфекцией, то конечно он тоже войдет в группу, кому будет производиться оплата. Тоже самое по работником скорой помощи, — отметил министр.

Выплаты будут производиться через фонд социального страхования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru