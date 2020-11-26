Обвинение на 300 страницах: дело южноуральцев, убивших Ксению Каторгину из-за Audi Q5, направили в суд

Обвиняемые находятся под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей Челябинской области, причастных к убийству 27-летней Ксении Каторгиной. В октябре прошлого года они встретились с Ксенией в Екатеринбурге, якобы чтобы купить Audi Q5. Однако сделка закончилась убийством и похищением машины, как заранее и планировалось.

— В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере», п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В Следственном комитете региона добавили, что дело получилось, мягко говоря, объемным — в нем 11 томов материалов, а обвинительное заключение составило больше 300 страниц.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября прошлого года. Она поехала показывать дорогую машину потенциальному покупателю и исчезла. Через несколько дней следователи обнаружили подозреваемых, которыми оказались Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Они признались, что планировали убить девушку, чтобы похитить машину, а затем продать. Тело Ксении сбросили в колодец.

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