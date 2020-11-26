В Челябинской области от коронавируса умерла медсестра

Марина Косенко скончалась в еткульской районной больнице. Фото: t.me/Челябинск №1

В еткульской районной больнице от коронавируса умерла медсестра Марина Косенко. Женщина посвятила медицине более 30 лет жизни. Информацию о смерти медработника подтвердили в Минздраве Челябинской области и выразили официальные соболезнования.

В последние годы Марина Косенко работала в детской консультации. Коллеги говорят, что она очень любила свою работу.

Напомним, за сутки в регионе погибли 10 зараженных коронавирусом. Это новый антирекорд. Также в Минздраве зарегистрировали 252 новых случая заболевания.

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