В Челябинске отремонтировали больницу, где взорвалась кислородная станция

В горбольнице №2 начали прием пациентов Фото: Валентина ВАГАНОВА

В челябинской горбольнице №2, где 31 октября рванула кислородная станция, завершили основные ремонтные работы. С сегодняшнего дня, 26 ноября, в медучреждении начали прием кардиологического и терапевтического профиля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Главврач Ольга Поздеева заверила, что несмотря на сжатые сроки, ремонт сделали на совесть.

— Проведена огромная работа по восстановлению помещений больницы после ЧП. Жесткие сроки, поставленные Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, по введению учреждения в строй, никак не отразились на качестве, — рассказала Ольга Поздеева.

Напомним, из-за взрыва врачам пришлось срочно эвакуировать пациентов ковидного госпиталя. Как это было, можно посмотреть в фоторепортаже «Комсмолки».

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