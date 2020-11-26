Блогер Илья Варламов посоветовал встретить Новый год на Таганае в Челябинской области

Илья Варламов посоветовал подписчикам съездил в Челябинскую область на Новый год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский блогер Илья Варламов включил Таганай в список мест, где можно встретить Новый 2021 год.

— Это очень красивый парк. И у них там есть различные маршруты, походы, домики, где можно останавливаться. Если вы любите природу: леса, горы, холмы — там действительно выглядит все невероятно. Дня на три, четыре можно съездить. По-моему, очень и очень здорово, — посоветовал Илья Варламов.

Кроме того, в список вошли Турция, Дубаи, США, Бразилия, Куба, Египет. Также блогер обратил внимание подписчиков на Алтай, Дальний Восток, Сочи, Крым, Мурманскую область, Дагестан и русский Север.

Напомним, Новый год в Челябинской области пройдет без корпоративов. Из-за эпидемии коронавируса ресторанам, барам и кафе запретили принимать клиентов в ночное время. Кстати, ограничения распространяются на всех, поэтому чиновники мэрии Челябинска тоже останутся без праздника.

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