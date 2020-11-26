«Температура была всего +13»: в школе-интернате «заморозили» детей с особенностями развития в Челябинской области

В школе-интернате по Златоустом ученики замерзают на уроках. Фото: vk.com/Гражданский патруль
Дети с особенностями развития школы-интерната №31, которая находится в поселке Айский под Златоустом, буквально замерзают на уроках. Об этом сообщают активисты организации «Гражданский патруль».
Дело в том, что столбики термометров в классах редко поднимаются даже до +15 градусов, а норма начинает от +18.
— В нескольких помещениях температура была всего +13, в других +15, — рассказывает представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев. — Эти дети и без того мало хорошего видят, так еще их решили заморозить. Куда смотрит Минобразования непонятно.
Фото: vk.com/Гражданский патруль
Общественники пожаловались в региональный Роспотребнадзор, чтобы школу проверили, а виновных наказали. Журналист КП-Челябинск в свою очередь отправила запрос в министерство образования.
Фото: vk.com/Гражданский патруль
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