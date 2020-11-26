Сняли проклятие: «Трактор» прервал свою 14-матчевую проигрышную серию с «Автомобилистом»

Черно-белые 14 матчей кряду не могли переиграть своих соседей из Екатеринбурга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед игрой болельщики затеяли опрос. Сможет ли «Трактор» наконец-то прервать неудачную серию в матчах с «Автомобилистом». Напомним, черно-белые 14 матчей кряду не могли переиграть своих географических соседей из Екатеринбурга. Процентов 70 посчитали, что «Трактор» должен выиграть. Понятное дело, — челябинцы болеют за своих. Правда, с этим, разумеется, не были согласны хоккеисты и тренеры «Авто».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С «Авто» приехала группа поддержки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На шайбу Лукаша Седлака на 16 минуте, гости ответили голом Макеева на 17-ой. В середине второго периода уже «Автомобилист» выходит вперед — 2:1 (гол — Белоусов). Через три минуты Томаш Гика снова восстанавливает равновесие — 2:2. На экваторе третьего отрезка матча легионер гостей Питер Холланд делает счет 3:2. За пару минут до конца периода «Трактор» меняет вратаря на шестого полевого игрока и сравнивает счет — 3:3. Гол на свой счет записал еще один легионер черно-белых — Понтус Оберг.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в овертайме проклятие «Трактора» в матчах с «Автомобилистом» снял капитан команды Сергей Калинин. В самом начале дополнительного времени Калинин забросил победную шайбу — 4:3.

Серия из 14 поражений подряд от северных соседей наконец-то закончилась.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На радостях некоторые сняли маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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