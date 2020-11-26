Прокуратура Челябинской области проверит, почему в школе-интернате замерзают дети с особенностями развития

Прокуратура проверит, почему дети учатся в холодных классах. Фото: прокуратура Челябинской области

Сотрудники прокуратуры выяснят, почему в школе-интернате №31, расположенной в поселке Айский под Златоустом, детям приходится учиться в холодных классах.

— Прокуратурой проверяется исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания детей в образовательной организации, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также ведомство узнает, как руководство школы и местное самоуправление соблюдают законодательство о теплоснабжении и санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее общественники пожаловались на проблемы с теплоснабжением в школе-интернате для детей с особенностями развития. Дело в том, что температура там редко поднимается выше +15 градусов, когда норма начинается от +18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru