В больнице появится 252 дополнительных койки с кислородным оборудованием. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Новую инфекционную больницу в Челябинской области расширят за 589 миллионов рублей. За эти деньги в Малой Сосновке построят три новых корпуса госпиталя на 252 дополнительных места с кислородным обеспечением для пациентов с COVID-19. Как сообщили в региональном минфине, перераспределение средств уже одобрили депутаты Заксобрания.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, развертывание дополнительных коек, оборудованных кислородом, в новой инфекционной больнице необходимо из-за роста заболеваемости людей коронавирусом.

— Расходы перераспределяются за счет экономии по другим направлениям с учетом оценки исполнения областного бюджета за 2020 год, — уточнил Андрей Пшеницын. — При этом предлагаемое перераспределение расходов не приведет к изменению дефицита бюджета и его общих параметров.

Новую инфекционную больницу возвели в рекордно короткие сроки. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Проект позволяет построить еще три корпуса. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

В минфине подсчитали, что с учетом принятых изменений доходы областного бюджета в этом году составят почти 182,5 миллиарда рублей, расходы — около 216 миллиардов, дефицит — 33,5 миллиарда.

Новый инфекционный госпиталь в Малой Сосновке открыли 11 ноября, в нем семь лечебных корпусов. Здание построено быстро возводимым способом, и проект позволяет возвести еще три.

22 ноября построенную в рекордные сроки инфекционку затопило, но на работу учреждения это не повлияло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru