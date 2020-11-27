горожане говорят, что всю ночь дорожники убирали снег на улице Воровского. Фото: читатель КП-Челябинск

Снег добавил работы дорожникам Челябинска. Всю ночь они чистили улицы и обрабатывали опасные участники — перекрестки, подъемы и спуски — противогололедным смесями. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, за ночь вывезли почти 80 тонн снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 56 рабочих на 114 машинах — это 33 КДМ, 54 МТЗ, 13 погрузчиков, 11 самосвалов и три автогрейдера, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Проводили механическую очистку улиц от снега, мусора, грязи и подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда. За ночь с дорог города вывезли 79,5 тонн снега.

В этом году в администрации Челябинска пересмотрели отношение к содержанию дорог. Раньше улицы убирал монополист, выигравший соответствующий муниципальный контракт. Сейчас порядок наводят несколько подрядчиков. Это дает возможность после выпадения снега начинать уборку во всех районах города одновременно.

Накануне мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске рассказала, как будут убирать дороги города, какие противогололедные смеси будут использовать этой зимой, и объяснила, на чем сейчас сосредоточились дорожные службы.

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