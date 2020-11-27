При экс-губернаторе Дубровском «Южуралмост» отвечал за основные магистрали города.

В Челябинской области взыскали долг по налогам в 1,3 миллиарда рублей с «Южуралмоста», перешедший к крупнейшему дорожному подрядчику от обанкротившегося «Южуралавтобана». Как сообщила в пятницу, 27 ноября, помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова, деньги со счетов фирмы списали в два приема.

— В отдел по особо важным исполнительным производствам иск Арбитражного суда Челябинской области поступил 23 ноября, — рассказала помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. — Пристав сообщил об этом в организацию, установил наличие счетов у предприятия. Долг взыскивали в два приема: сначала поступил платеж в один миллиард 211 миллионов рублей, через несколько дней банк перечислил на депозитный счет службы судебных приставов остаток задолженности — 114 миллионов рублей.

Деньги уже направлены в бюджет региона.

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