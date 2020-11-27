Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии приблизилось к 26 тысячам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 261 новый случай коронавируса. Среди зараженных — трое детей. С начала пандемии число заболевших достигло 25 819, умерло рекордное число пациентов. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шестеро. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Так, от коронавируса умерли четыре мужчины (им было 49, 66 лет и двоим — 82 года) и две женщины (78 и 80 лет).

Так, от коронавируса умерли четыре мужчины (им было 49, 66 лет и двоим — 82 года) и две женщины (78 и 80 лет).

Основной причиной смерти 61-летнего мужчины стали сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз. У 66-летнего — злокачественное новообразование.

65-летняя женщина скончалась от сахарного диабета с неврологическими осложнениями, атеросклерозом коронарных артерий, аорты. 79-летняя пациентка — от сахарного диабета, артериальной гипертензии, 81-летняя — от хронической обстуктивной болезни легких, легочно-сердечной недостаточности.

Больничные палаты при этом покинули 56 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 16 804 человек. Под присмотром врачей остаются 8 126 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления коварной инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус (спойлер: практически по всем).

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