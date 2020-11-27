Уголовное дело юриста «СтопГОКа» Владимира Казанцева направили в челябинский суд

Владимир Казанцев находится под подпиской о невыезде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу юриста Владимира Казанцева. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, Казанцев пообещал одному из своих клиентов повлиять на исход дела в арбитражном суде, если тот заплатит ему 500 тыс. рублей. В январе этого года юрист получил деньги прямо у себя в кабинете, а затем потратил их на собственные нужды. Такую же схему он предлагал еще одному человеку, на этот раз речь шла о 2,5 млн рублей. Но клиент не стал платить деньги, поскольку не хотел нарушать закон.

— В ходе следствия приняты меры в обеспечение гражданского иска, завяленного потерпевшим — арестован автомобиль обвиняемого, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Владимира Казанцева задержали в августе этого года по подозрению в мошенничестве. Однако соратники юриста убеждены, что дело сфабриковано, и его просто хотят оградить от судебного процесса с Томинским ГОКом, ведь Казанцев отстаивает сторону зеленых активистов. Сначала его посадили под домашний арест, а недавно отпустили под подписку о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru