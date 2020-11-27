Животные оказались в западне из-за огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью пожарные Курганской области спасали коров в селе Тагильское. В двенадцатом часу раздался звонок, который сообщил о полыхающей ферме. На место ЧП выехали огнеборцы и начали тушить пожар, растянувшийся на квадратный километр. От разбушевавшегося пламени спешно уводили коров, 40 из которых удалось спасти, но 20 голов все же погибло.

— Среди людей пострадавших и погибших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области. — Причина пожара устанавливается.

Огонь потушили спустя час после вызова. Всего на борьбу с пожаром выехали 19 человек, было задействовано 7 единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru