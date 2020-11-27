В общей сложности вырубят 825 деревьев, кустарников и поросли. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Челябинске под строительство двух детских садов вырубят в общей сложности 825 деревьев и кустарников. Участки расчистят в Тракторозаводском районе на улице Горького и в Ленинском — на улице Гранитная. О работах в пятницу, 27 ноября, предупредили в мэрии.

— На будущей стройплощадке по улице Гранитная, 4 снесут поросль, кустарники и деревья — в общей сложности 680 единиц, — рассказали в администрации Челябинска. — Проект строительства детского сада на улице Гранитная, 4 уже прошел государственную экспертизу, и им предусмотрено благоустройство и озеленение будущего детского сада. Там высадят 30 деревьев, почти 350 кустарников, и организуют почти 6 тысяч квадратных метров газона.

В Тракторозаводском районе под снос попадают 145 деревьев и кустарников. Их пустят под пилу на площадке по улице Горького, 25а. После возведения детского сада на площадках для прогулок и рядом с учреждением высадят 30 30 деревьев, 150 кустарников и 1,8 тысячи квадратных метров газона.

В мэрии уточнили также, что садить планируют восьмилетние липы и ясени, чубушник, спирею и сирень.

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