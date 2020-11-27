В Челябинской области бесплатным адвокатам найдут кабинеты

Губернатор Алексей Текслер и президент Адвокатской палаты региона Иван Казаков обсудили важный вопрос предоставления бесплатным юристам кабинетов для работы. Фото: gubernator74.ru

Чрезвычайно важный вопрос — развития системы оказания бесплатной юридической помощи жителям Челябинской области — обсудил губернатор Алексей Текслер с президентом Адвокатской палаты региона Иваном Казаковым.

Одно из главных условий проведения бесплатных консультаций — наличие оборудованного кабинета. Но в некоторых районах Челябинской области у правозащитников нет таких площадей.

Текслер пообещал помочь в решении проблемы.

Кроме того, важен вопрос пересмотра размера оплаты труда адвокатов по бесплатной юридической помощи. Последний раз заработок поднимали несколько лет назад.

— Услуги адвокатов, как и любая другая деятельность, которая должна оплачиваться, иногда не по карману обычным жителям. Вопросы возникают разные, порой срочные, поэтому тема оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи крайне важная, — сказал губернатор.

Напомним, конторы открылись в 40 населенных пунктах Южного Урала в декабре 2015 года.

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