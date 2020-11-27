Южноуральских школьников приглашают в образовательную эко-программу по сохранению редких животных

Фото проекта «Поколение М».

Для юных жителей Челябинской области МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии в рамках проекта «Поколение М». Школьники смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность выиграть стажировку в Московском зоопарке на специальный у известных ученых и исследователей по сохранению исчезающих видов животных.

На сайте проекта «Поколение М» дети от шести до 14 лет могут освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и познакомиться со средой их обитания. В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде. Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера — сотрудника по уходу за животным, приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

— Мы поддерживаем южноуральских детей и подростков, и следим за их успехами — каждый сезон наши ребята активно участвуют в федеральных конкурсах «Поколения М», многие из них выигрывают и занимают призовые места. Проект открывает нашей молодежи возможность учиться новому у звездных наставников и общаться с ними, независимо от места проживания. Челябинск или небольшой отдаленный поселок — не имеет значения, главное — желание себя пробовать и развиваться! Приглашаем ребят участвовать в конкурсах нашего седьмого сезона «Поколения М» и помогать своим сверстникам, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

— Экологическая ситуация в стране и мире может измениться, если мы будем вместе работать над образованием подрастающего поколения, если мы будем формировать правильное мироощущение и уважительное отношение ко всему живому, — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.

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