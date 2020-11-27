Реклама Райффайзенбанка признана самой мотивирующей и запоминающейся

Реклама Райффайзенбанка удостоилась сразу нескольких наград маркетинговой премии Ipsos Bank Ad Awards. Ролик https://www.youtube.com/watch?v=goZ0O-r_vkA&feature=youtu.be в поддержку кредитной карты «110 дней без процентов» признан лучшим в категории «Мотивирующая реклама», а ролик https://www.youtube.com/watch?v=9iJM8rDwKoc&feature=youtu.be для «Кэшбэк карты» с участием Александра Гудкова — в категории «Запоминающаяся реклама».

— Райффайзенбанк сознательно не участвует в «гонке» рекламных бюджетов. Поэтому мы с особой тщательностью подходим к качеству наших роликов, стараясь, чтобы каждый из них был ярким, соответствующим нашему бренду, и оцениваем креатив в первую очередь по финальному бизнес-результату. Акцент на простоту и выгоду наших продуктов для клиента в сочетании с оригинальным решением от креативного агентства Mullenlowe дал исторические максимумы продаж по обеим рекламным кампаниям, — рассказал Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка.

Ежегодная премия Ipsos Bank Ad Awards вручается за выдающиеся рекламные ролики в банковском секторе по мнению потребителей. Определение лучших производится на основании трекинга Ipsos «Оценка эффективности ТВ рекламы». В этом году в конкурсе участвовали 105 роликов от 17 банков. Онлайн-опрос проводили среди россиян 18-65 лет в городах с населением 100 тыс. человек и более.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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