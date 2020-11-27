В Челябинске отменили концерт Полины Гагариной из-за коронавируса

В Челябинске отменили концерт Полины Гагариной
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Челябинске отменили концерт Полины Гагариной, который был запланирован на 2 декабря в ледовой арене «Трактор». Такое решение организаторы приняли совместно с властями региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Тем не менее, фанаты могут не волноваться. Мероприятие состоится в следующем году. Точную дату организаторы обещали озвучить позже. Они также заверили, что билеты можно вернуть.
Ранее концерт певицы отменили в Екатеринбурге. Тогда она сообщила, что для желающих будет организован трансфер в Челябинск. Но последние надежды поклонников были окончательно разрушены.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru