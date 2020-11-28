В Челябинской области стадо овец остановило скоростной поезд «Ласточка»

Овцы не пострадали, а вот поезд простоял несколько минут. Фото: Инна Кумейко, Михаил Денисов

Эта история словно из мема — картинка смешная, а ситуация страшная. В Карталах скоростной электропоезд «Ласточка» экстренно затормозил из-за отары на путях. Железнодорожникам пришлось отгонять баранов, чтобы поезд смог продолжить движение. Экстренная остановка «Ласточки» продлилась три минуты.

— Вскоре транспортными полицейскими был установлен хозяин отары. Им оказался 55-летний житель Карталинского района, который за нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей был привлечен к административной ответственности по статье «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене», — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Хозяин овец легко отделался, штраф по указанной статье — 100 рублей.

Напомним, скоростной поезд «Ласточка» из Челябинска до Магнитогорска запустили 5 ноября. Электричка развивает скорость до 140 км/ч, сокращая время в пути в два раза.

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