Простоял три года: в Челябинске восьмиметровый снеговик переехал с оперного театра на Алое поле

Снеговика пока не включили. Подключить гирлянды в городе должны до 5 декабря. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Гигантский светящийся снеговик, который три года украшал площадку возле оперного театра, «переселился» на Алое поле. С ним же переехал и световой тоннель. Инсталляции решили перевезти, потому что в центр города купят новые: светящиеся скамейки-звезды, интерактивные качели, уличные торшеры и другие. Посмотреть, что и где появится, можно на карте, составленной управлением архитектуры.

Напомним, под снеговиком челябинцы делали подкоп, чтобы забираться внутрь, рвали для этого гирлянды. На новом месте ему, кажется, тоже придется не сладко. На него стали взбираться дети.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кстати, на Алом поле в этом году установят новую елку из шаров, а еще сделают подсветку деревьев.

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