Ирина Гехт рассказала, какое наказание грозит ночному клубу в Челябинске, где прошла закрытая вечеринка с участием депутата

По словам вице-губернатора, Роспотребнадзор может приостановить деятельность клуба. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала инцидент в ночном клубе Челябинска, произошедший в ночь на 28 ноября. Полицейские остановили закрытую вечеринку, на которой присутствовали несколько десятков человек, в том числе депутат Марсель Хазиев.

— Это ежедневная история с проверками. Поэтому в данном случае Роспортребнадзор выносит решение, вплоть до приостановки деятельности. В данном случае наказание ждет юридическое лицо, нарушившее режим ограничений. В отношении физлиц могут быть применены штрафные санкции за нарушение масочного режима, — рассказала КП-Челябинск вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Скандал разразился сегодня, 28 ноября. По сообщениям СМИ, вечеринку в разгар пандемии организовал сам Хазиев, и новый клуб, якобы, принадлежит ему. Однако в разговоре с журналистом КП-Челябинск депутат опроверг эту информацию. И высказал свою версию случившегося.

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