Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дорожники за ночь вывезли с улиц Челябинска несколько сотен тонн снега

Рассказываем, сколько машин направили на уборку города
Ольга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий
Дорожники чистили улицы от снега всю ночь.

Дорожники чистили улицы от снега всю ночь.

Фото: Алена МЫЗГИНА

Снегоуборочная техника за ночь вывезла с дорог Челябинска почти 922 тонны снега. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Сегодня работа по уборке улиц будет продолжена. Порядок на дорогах буду наводить 1614 рабочих и 297 машин.

— Это 40 КДМ, 83 МТЗ, 154 погрузчика, 17 самосвалов, 3 автогрейдер, — уточнили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Будет производиться механизированная очистка от снега дорог и тротуаров. Рабочие будут собирать и вывозить снег и мусор, подсыпать опасные участки смесями для предотвращения образования гололеда.

Противогололедными материалами дорожники обрабатывают опасные участники — перекрестки, подъемы и спуски.

Ранее Мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске рассказала, как будут убирать дороги города, какие противогололедные смеси будут использовать этой зимой, и объяснила, на чем сейчас сосредоточились дорожные службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru