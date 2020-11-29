Дорожники чистили улицы от снега всю ночь. Фото: Алена МЫЗГИНА

Снегоуборочная техника за ночь вывезла с дорог Челябинска почти 922 тонны снега. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Сегодня работа по уборке улиц будет продолжена. Порядок на дорогах буду наводить 1614 рабочих и 297 машин.

— Это 40 КДМ, 83 МТЗ, 154 погрузчика, 17 самосвалов, 3 автогрейдер, — уточнили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Будет производиться механизированная очистка от снега дорог и тротуаров. Рабочие будут собирать и вывозить снег и мусор, подсыпать опасные участки смесями для предотвращения образования гололеда.

Противогололедными материалами дорожники обрабатывают опасные участники — перекрестки, подъемы и спуски.

Ранее Мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске рассказала, как будут убирать дороги города, какие противогололедные смеси будут использовать этой зимой, и объяснила, на чем сейчас сосредоточились дорожные службы.

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