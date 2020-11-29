Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии перевалило за 26 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 276 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — двое школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 26 367, умерло рекордное число пациентов. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли двое мужчин и четыре женщины. Им было 54, 73, 74, 85, 86 и 89 лет.

Причиной смерти остальных пациентов с коронавирусом стали другие заболевания:

— алкогольный цирроз печени, отек головного мозга — женщина, 65 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 86 лет;

— сенильная дегенерация головного мозга, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 82 года;

— острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок — женщина, 70 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — женщина, 88 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — женщина, 65 лет.

За сутки выздоровели 48 человек, а сначала пандемии их число составило 16 889. Продолжают лечение от COVID-19 8 566 пациентов.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления коварной инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус (спойлер: практически по всем).

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