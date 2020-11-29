Ольга Микулина за время работы помогла тысячам пациентов. Фото: Городская больница №1 Копейска / Vk.com

В Копейске на 68 году жизни скончалась заведующая отделением медицинской профилактики горбольницы №1 Ольга Микулина, заразившаяся коронавирусом. У специалиста была ковидная пневмония на фоне хронических заболеваний.

— Ольга Микулина ушла из жизни 26 ноября, — сообщили в ГБ №1 Копейска. — Она была не только замечательным врачом, но и хранительницей домашнего очага. Коллектив больницы выражает глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим и разделяем горечь утраты...

В горбольницу №1 Копейска Ольгу Васильевну направили в 1976 году после окончания Челябинского государственного медицинского института для прохождения одногодичной интернатуры по специальности «Терапия». С августа 1977 года она стала работать в учреждении участковым терапевтом, с 1981 — заведующей терапевтическим отделением поликлиники, в которой успешно работала на протяжении 37 лет. В прошлом году возглавила отделение медицинской профилактики.

Многолетний и добросовестный труд Ольги Васильевны отмечен премиями Заксобрания Челябинской области, премией губернатора, почетной грамотой главы Копейска и почетным знаком «За заслуги перед Копейском».

Траурная церемония прощания с Ольгой Микулиной прошла 29 ноября у храма при ГБ №1.

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