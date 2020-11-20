Новый год встречаем дома: из-за коронавируса в Челябинске отменяются праздничные корпоративы

Губернатор Челябинской области написал в своем инстаграме, что ковид не отступает и поэтому с 1 декабря вводится ряд ограничений (на работу общепита ночью и развлекательные мероприятия, в частности), сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Сейчас лучше поступать так, чем вводить общий локдаун после, — подчеркнул в своем посте Алексей Текслер.

— Подписчики в комментариях к посту в целом согласны. Но есть и возмущенные: мол, опять во всем «виноват» общепит и странно, что «корона» опасна только по ночам, — продолжают авторы «Челябушки» — . Комменты комментами, а назад откатить уже ничего нельзя. Встречать Новый год южноуральцы будут в домашней атмосфере.

Напомним, на утро 20 ноября региональный минздрав зарегистрировал 219 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 официально подтвердили у 23 964 жителей региона.

А корреспонденты «КП-Челябинск» узнали, как болеют коронавирусом во второй раз.