Российский музыкант и продюсер снял клип с призывом приезжать в Челябинск

Фото: almo8800 / Instagram.com

В Сети набирает популярность клип музыканта и продюсера Алмо на песню «Приезжай ко мне в Челябинск». Размещенный на Youtube ролик за две недели посмотрели почти 17 тысяч человек, и Алексей Мокроусов (так зовут артиста) признается, что это хороший результат.

— Это очень много, поделился впечатлениями Алмо. — Целая армия новых людеи , которые в жесточаи шем потоке информационного шума смогли поделиться со мнои двумя с половинои минутами своего драгоценного времени.

Пользователям интернета трек, судя по положительным комментариям, понравился.

— Мне кажется, что этот клип посмотрят только челябинцы, — предположила Alena Flying.

— Балдеж, Челябинск на связи, — добавил Димка Королев.

— А если я живу в Челябинске, что тогда? — удивляется Вита Береснева и добавляет, что ей хорошо в родном городе.

— Это нормально, что я не могу ее выключить второй день? — подхватывает Azyabest.

— По-моему, Челябинск захватывает не только TikTok но и теперь YouTube. Как хорошо, что я уже в Члб, — добавляет Егор Баженов.

— Крутое видео. В рекомендациях вылезло, ведь я Челябинец. Я поделился им со многими, жаль, что мало просмотров, — делится мнением пользователь под ником Зробагуз.

Клип снят в Калужской области. Челябинск, как и другие города, перечисленные в песне, являются метафорическим олицетворением Российской действительности, поэтому клип предназначается для просмотра из любой точки страны.

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