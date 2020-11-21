Жаль терять такие мощности: в Челябинской области может появиться особая экономическая зона

Власти Челябинской области подают заявку на создание особой экономической зоны. Закрепить ее предложено на базе торгово-логистического комплекса «Южноуральский» в Увельском районе (в 80 километрах от Челябинска). Информация об этом появилась в региональной прессе на уходящей неделе и буквально приковала к себе взгляды предпринимательского сообщества, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Посмотрим, что дает статус ОЭЗ бизнесу. Льготы по налогам на прибыль (первые пять лет — 4%; до 10 лет — 9%, после — 15,5%) и обнуление налогов (на имущество — в течение 10 лет, транспортного — за 11 лет, для земельного достаточно будет пяти лет). Чтобы не путать с ТОСЭР — в ОЭЗ для иностранных товаров ниже пошлины, налоги и таможенные платежи. В остальном на манеже все те же резиденты и инвестиции, — добавляют авторы «Челябушки». — Поскольку заявку оформляют под богом забытый «Южноуральский», а не в чистом поле, рискнем предположить, что мы с вами становимся свидетелями третьей попытки выжать потенциал из проекта ТЛК. Он не только видал виды, но и трех губернаторов, «съел» миллионы частных рублей и… примитивно сдается в аренду. Жаль терять такие мощности: 180 гектаров общей площади, склады на 82 тысячи «квадратов», «сухой порт» по обработке контейнерных грузов и рабочий транспортный коридор из КНР сквозь Казахстан в Россию и Европу.