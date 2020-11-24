Ледовому городку — быть

Фото: сайт Госзакупок

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске все-таки построят. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», доступен он будет с набившими оскомину ограничениями — куда же без них, особые обстоятельства.

— Санитарные меры под прогулки на главной площади южноуральской столицы чиновники готовят вместе с Роспотребнадзором. Кто бы мог подумать в тот момент, когда челябинцы дружно выбирали тему городка (в итоге — космическую), что в перечне новогодних запретов он встанет в один строй с ночными клубами, — добавляют авторы телеграм-канала. — И да, оказалось, что необязательно резать по живому — отменять закупку и расторгать контракты по инициативе неуемных депутатов. Достаточно сделать ледовый городок своеобразной прогулочной зоной для визуального удовольствия и праздничного настроения.

В мэрии подчеркнули: праздничных мероприятий и концертов в городке не будет.

Напомним, согласно условиям тендера, подрядчик должен сдать городок до 22 декабря, стоимость объекта составляет 6,7 млн. руб.