Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Фото: Ufa.kp.ru

В Магнитогорске нашли 42-летнюю жительницу Башкирии Альфию Д., которая с 18 ноября 2020 года числилась без вести пропавшей. В СК рассказали подробности убийства.

— С несчастной действительно расправился сожитель, — пишут наши коллеги из КП-Уфа. — После того, как автомобиль Альфии нашли в Верхнеуральске, его отправили на экспертизу. Криминалисты тщательно осмотрели его и нашли следы крови. Также они обратили внимание, что на передних сиденьях нет чехлов.

Эксперты восстановили маршрут убитой. Выяснилось, что 19 ноября 2020 года пара поехала на автомобиле Альфии в Челябинскую область. На следующий день между ними произошла пьяная ссора в одном из садовых товариществ Магнитогорска. Мужчина ударил женщину ножом в грудь, и Альфия скончалась на месте.

Ее тело мужчина спрятал в кустах, а запачканные кровью чехлы выбросил и направился в Верхнеуральск, где бросил машину. Как пояснили в МВД, мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство и кражу.

Сейчас с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что об исчезновении Альфии стало известно 18 ноября. В полицию обратился ее сын.

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