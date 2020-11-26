Придется довольствоваться тем, что есть: на Южный Урал привезут три тысячи вакцин от коронавируса

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В начале декабря в Челябинской области стартует массовая вакцинация от коронавируса.

— Массовая это, конечно, слишком громко сказано, ведь в регионе проживают свыше трех миллионов человек, а привезут только 3 000 доз. Впрочем, в противовес 42 дозам, поступившим «пилотом» в сентябре, уже что-то, — сообщает телеграмм-канал «Челябушка». — Прививки будут ставить в 69 районных, городских и областных клиниках — медикам, учителям школ, преподавателям вузов и полицейским, то бишь людям из групп риска. Поговаривают, что списки представленных к вакцинации лиц «железные», утверждались еще в октябре.

Общественники предполагают, что до рядовых южноуральцев такими темпами защита от ковида доберется не раньше, чем к январю.

— На свободную покупку препарата даже не загадывали — и увы, в аптеках отсутствуют условия для хранения, — добавляют авторы телеграм-канала. — В общем, придется довольствоваться тем, что есть, а всем, кто не входит в группы риска, беречься и еще раз беречься.

В Челябинской области на утро 26 ноября зафиксировано 25 558 случаев коронавируса. За прошедшие сутки болезнь подтвердилась еще у 252 южноуральцев. Летальная статистика, по официальным данным регионального минздрава, пополнилась сразу десятью случаями.