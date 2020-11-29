Автор ролика говорит, что такую картину наблюдает каждый день. Фото: скриншот видео из telegram-канала «Челябинск №1»

Челябинцы пожаловались на густой дым с завода теплоизоляционных изделий на Копейском шоссе. Жители Ленинского района часто жалуются на удушающий запах по утрам и вечерам. Автор ролика, размещенного в Сети, говорит, что такую картину наблюдает ежедневно. В Минэкологии взяли предприятие на карандаш и пригрозили принять жесткие меры, если выявят нарушения.

— О данном предприятии известно. Неоднократно по нему проводились замеры, — рассказал КП-Челябинск заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Превышений в пределах жилой зоны не выявлялись, и хорошо, что их нет, так как это не оказывает воздействие на здоровье людей. Несмотря на это, мы продолжим вести наблюдение за данным предприятием, и при выявлении превышений будем применять жесткие меры. Что касается видимой части, то такие вещи не допустимы, и любое предприятие должно соответствовать современным требованиям.

Виталий Безруков отметил также, что Минэкологии неоднократно обращалось в Росприроднадзор с просьбой проверить завод. В том числе, провести замеры непосредственно на самой трубе и применить жесткие санкции в случае, если нарушения будут выявлены.

— Насколько нам известно, они также взяли на контроль данное предприятие, — добавил чиновник.

В августе эксперты составили рейтинг регионов России с самым загрязненным воздухом. Выяснилось, что Челябинская область попала в топ-10 этого списка. По данным исследователей, за год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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