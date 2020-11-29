Работы должны завершить до середины декабря. Фото: cheladmin.ru

В Тракторозаводском районе Челябинска стартовал первый этап благоустройства сквера «Молодежный». Он находится в границах улиц Салютной, Горького и Первой Пятилетки, и до середины декабря в нем должны снести аварийные и высадить 50 хвойных и лиственных деревьев.

Подрядчик уже приступил к выполнению контракта. На первом этапе в сквере на ЧТЗ должны снести сухостои и аварийные деревья, пересадить и посадить деревья, расчистить участок от кустарников, мелколесья и подготовить его к дальнейшему устройству газонов.

— Администрация Тракторозаводского района получила разрешение на спил деревьев в городском управлении экологии и природопользования и в административно-технической инспекции Челябинска, — рассказали в пресс-службе мэрии. — До середины декабря работы, включая восстанавливающую посадку, должны быть завершены, спиленные деревья вывезены, а древесные отходы утилизированы. За их выполнением ежедневно следит районная администрация.

В мэрии уточнили, что в «Молодежном» сквере подрядчик высадит ели, вязы, лесные яблони, остролистые клены, шаровидные ивы, липы, боярышник, черешчатые дубы «Пендела» и другие деревья.

Ко второму этапу благоустройства в «Молодежном» планируется приступить с 1 мая 2021 года. Главная цель — сделать сквер привлекательным, функциональным и комфортным для отдыха жителей Тракторозаводского района и города.

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