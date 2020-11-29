В парке Терешковой построили гараж для ледоуборочных машин и начали заливать каток

В парке появится целая сеть ледовых дорожек. Фото: пресс-служба ЧЭМК

Работа по созданию уникальных ледовых аллей в парке имени Терешковой в Челябинске вышла на завершающую стадию. Там круглосуточно заливают лед, чтобы 5 декабря каток смог принять первых посетителей.

— Строительные и монтажные работы завершены, — рассказал заместитель начальника УКС ЧЭМК Артем Шахов. — Построено помещение для хранения ледоуборочных машин с освещением, отоплением, с водоподготовкой горячей воды. Полностью уложены утеплитель на всю площадь планируемого катка и трубки, по которым будет идти хладагент. Установлены два компрессора для охлаждения и циркуляции хладагента по всей площади катка. Они подключены к электропитанию, включены и работают.

Артем Шахов уточнил, что в парке уже заливают лед. Это делают в круглосуточном режиме непрерывно сначала холодной, а затем горячей водой. Специалист отметил, что этого требует технология.

Сначала заливают черновой слой, используя только холодную воду, затем его раскалывают для снятия механического напряжения с трубопроводов хладагента. Затем снова проливают холодной водой, после чего идет финальное «спекание» всех слоев горячей водой.

— Только при такой технологии поверхность станет равномерной, гладкой, ровной и долговечной, — заверил специалист.

Чиновники объявили о том, что челябинский парк имени Терешковой превратят в огромный каток в начале октября. Его созданием будет заниматься компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Работать каток в парке имени Терешковой будет даже весной. Поддерживать лед будет специальное оборудование — холодильные установки. Проезды будут сделаны на существующих дорожках парка, а не просто по кругу, чтобы люди могли сформировать себе маршрут и ездить так, как хотят. При этом по бокам парка останутся пешеходные дорожки.

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