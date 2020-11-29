Имя новорожденному еще не придумали. Фото: Карен Даллакян / Instagram.com

В приюте челябинского ветеринара Карена Даллакяна «Спаси меня» в субботу, 28 ноября, родился осленок. Радостным событием и первыми кадрами жизни малыша, на которых тот пытается встать на ноги, зоозащитник поделился в Instagram.

— У нас родился маленький осленок, — поделился новостью Карен Даллакян. — Пополнила нашу коллекцию животных Эшли. Смотрите, какой ушастик. Буквально десять минут назад родился, а уже пытается встать на ноги. Хочу поделиться с вами этими кадрами.

Известно, что навороженный — мальчик. Имя ему пока не придумали.

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