Пожилая женщина, сбитая на пешеходном переходе в Челябинске, впала в кому

За выходные в Челябинске зафиксировали 165 ДТП Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла в ночь на 29 ноября около дома № 285б по проспекту Победы в Челябинске. Как сообщает ГИБДД, 55-летний мужчина за рулем Hyundai Creta вовремя не остановился и сбил женщину на пешеходном переходе.

— В результате ДТП пожилая женщина получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение в состоянии комы, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

В Госавтоинспекции добавили, что личность пострадавшей женщины все еще не установлена.

Около 13:00 того же дня на том же проспекте Победы случилось еще одно ДТП, на этот раз возле дома 293б. 25-летняя девушка за рулем BMW116 не заметила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе и сбила ее. Школьница отделалась телесными травмами.

Всего за выходные в Челябинске зарегистрировали 165 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

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