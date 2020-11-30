В мэрии Челябинска рассказали, когда начнут работать елочные базары

За незаконной торговлей проследит полиция
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В администрации Челябинска рассказали, когда в городе начнут продавать новогодние елки. По словам вице-мэра Надежды Рыльской, места для реализации деревьев будут определять администрации районов совместно с комитетом по управлению имуществом.
— Работа ярмарок планируется с 15 декабря, — заключила Надежда Рыльская.
Она также добавила, что за порядком на ярмарках будут следить полицейские, незаконная торговля будет пресекаться.
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