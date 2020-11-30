Райффайзенбанк: расходы клиентов вернулись к докарантинным значениям

Покупательная активность клиентов восстанавливается до докарантинного уровня, показало исследование Райффайзенбанка. Средний чек операций вырос, однако общий объем расходов при расчете на одного клиента пока остается ниже, чем зимой и весной 2020 года. Спрос на такси, общественный транспорт и одежду постепенно растет, а вот в ресторанах по-прежнему тратят значительно меньше.

Осенью 2020 года клиенты совершали покупки почти так же активно, как и в марте. Количество и объем покупок начали постепенно расти в июне, а затем быстро вернулись к докарантинным значениям. Средний чек каждой покупки увеличился на 5% по сравнению с весной, что является фактически «эффектом пандемии», и на 11% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. Однако средний уровень расходов одного клиента несколько сократился по сравнению с началом года.

В период ограничений в значительно росли расходы клиентов в супермаркетах. Также значительно чаще покупали товары для дома и программное обеспечение — эти категории ранее не входили в топ-10 самых популярных. После отмены карантинных мер траты в продуктовых магазинах начали сокращаться, а спрос на одежду, услуги такси и общественного транспорта вырос.

— Мы видим, что активность клиентов растет, а расходы возвращаются к привычному уровню. Категории трат несколько изменились — судя по объему и частоте транзакций, люди стали больше готовить дома. Также растут расходы на топливо и обслуживание личного автомобиля. Средний объем расходов на клиента несколько сократился. Тема сбережений и экономии стала более актуальной, и ей уделяют больше внимания. Клиенты применяют различные стратегии, одной из которых стало использование карт с кэшбэком. Так, по Кэшбэк карте возвращается 1.5% рублями при повседневных покупках — будь то продукты в супермаркете или топливо на заправке, — отметил Павел Лоуцкер, руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка.

Средний уровень расходов категориях также существенно изменился. Расходы в супермаркетах увеличились на 8% по сравнению с зимой 2020 года. На одежду стали тратить в среднем на 6% больше, а на топливо — на 3%.

Самыми пострадавшими категориями стали культура и развлечения (-19% с начала года, -35% по сравнению с периодом октябрь-январь 2019 года) и рестораны (-6% с начала года, -28% по сравнению с периодом октябрь-январь 2019 года). Также клиенты стали меньше тратить на общественный транспорт, такси, фастфуд и покупки в аптеках.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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