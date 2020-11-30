Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 30 ноября в регионе зафиксировано 26 651 случай COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 284 южноуральцев, 4 из которых — школьники. При этом выздоровели 245 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 17 134 пациента. Еще 8 593 заболевших остаются под присмотром врачей.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки в регионе скончались 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Двое мужчин 83 и 84 лет, а также пять женщин 52, 78, 79, 81 и 83 лет умерли непосредственно от вируса, у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— хронический лимфолейкоз — женщина, 68 лет;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая сердечная недостаточность — женщина, 83 года;

— постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 88 лет;

— лимфома, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — мужчина, 81 год;

— хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз, хроническая почечная недостаточность — женщина, 46 лет.

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