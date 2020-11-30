Вопросы непростые, но решаемые: жители Металлургического района встретились с Андреем Барышевым

Депутат Госдумы Андрей Барышев встретился с жителями домов 11,13,15 по Шоссе Металлургов. Челябинцы обратились к народному избраннику с просьбой помочь в решении наболевших проблем.

Одна из них связана с проведением капитального ремонта, который был запланирован к саммитам ШОС и БРИКС. Но поскольку международные мероприятия отменили, в долгий ящик был отправлен и вопрос с капремонтом. Хотя фасады домов уже давно требуют обновления. Народный избранник пообещал оказать содействие в ускорении процесса и подготовить запрос региональному оператору.

Другая проблема, которая также нашла отклик у депутата, связана с ремонтом подъездов и заменой оконных блоков на пластиковые конструкции. В ближайшее время этот вопрос будет решен.

А еще жители попросили Андрея Барышева помочь с санитарной обрезкой деревьев, разросшиеся ветки задевают провода и представляют реальную опасность.

Обсудив насущные проблемы и пути решения, жители предложили депутату сделать такие встречи регулярными и попросили его взять под личный контроль выполнение всех работ по благоустройству и ремонту домов.