В Челябинск привезли первую партию автобусов на газовом оборудовании

Фото: пресс-служба "Группа ГАЗ"

В Челябинск поступили первые пять автобусов, работающие на газовом оборудовании. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании рассказал заместитель мэра Максим Куляшов. Автобусы поступают в рамках контрактов, которые заключили в сентября этого года.

— Поступили первые пять автобусов, всего поставка предполагает 36 автобусов, — рассказал Максим Куляшов.

Остальные автобусы планируют привезти в Челябинск до 10 декабря.

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