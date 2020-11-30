Регоператор капремонта Челябинской области прокомментировал проверку контрольно-счетной палаты

КСП проверяет работу Регоператора капремонта Фото: Олег УКЛАДОВ

Генеральный директор регионального оператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов прокомментировал проверку контрольно-счетной палаты. Регоператор капремонта собирает платежи населения и на них проводит ремонт многоквартирных домов. Организация, в том числе, занималась подготовкой фасадов зданий на центральных улицах к ШОС и БРИКС. По итогам этой работы было много вопросов к качеству и расходованию средств.

— Действительно проходит плановая проверка. Такого рода проверки со стороны различных контролирующих органов не редкость, тем не менее КСП проверяет деятельность фонда впервые, — пояснил Вадим Борисов КП-Челябинск. — Работа только начата, о результатах ее говорить пока еще рано.

Контрольно-счетная палата изучит, насколько эффективно и экономно использовал бюджетные средства фонд, объем и структуру расходов, результаты внутреннего контроля.

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