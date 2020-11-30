В Челябинске вынесли приговор мужчине, который сжег подругу в новогоднюю ночь

Женщина скончалась с ожогами в больнице Фото: Андрей КОПАЛОВ

Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который сжег свою сожительницу в новогоднюю ночь. По данным суда, 1 января он поругался с подругой и плеснул ей на ноги жидкость для чернения колес, в составе которой есть керосин, а затем поджег зажигалкой. В результате женщина получила ожоги 80% тела, отчего и скончалась в больнице.

На суде мужчина признал свою вину частично, он лишь уточнил, что хотел плеснуть жидкость на палас, а не на женщину, да и не знал, что чернитель так сильно горит.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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