В Челябинске вынесли приговор мужчине, который сжег подругу в новогоднюю ночь

Женщина скончалась с ожогами в больнице
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который сжег свою сожительницу в новогоднюю ночь. По данным суда, 1 января он поругался с подругой и плеснул ей на ноги жидкость для чернения колес, в составе которой есть керосин, а затем поджег зажигалкой. В результате женщина получила ожоги 80% тела, отчего и скончалась в больнице.
На суде мужчина признал свою вину частично, он лишь уточнил, что хотел плеснуть жидкость на палас, а не на женщину, да и не знал, что чернитель так сильно горит.
— Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru