Стало известно расписание челябинского поезда «Снегирь» на новый горнолыжный сезон

Для школьников и студентов предусмотрены скидки Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Поезд «Снегирь» снова начнет возить туристов в «Солнечную долину». Уже с 5 декабря из Челябинска на нем можно будет добраться до Миасса, а уже там пересесть на автобус, который довезет до горнолыжной базы.

Отправление запланировано в 08:35, а прибытие — в 09:50. В 10:10 от станции Миасс отъедет автобус, и уже в 10:35 прибудет на курорт. Из «Солнечной долины» автобус выезжает в 16:20, пересадка на поезд — в 17:16, прибытие в Челябинск — в 18:32.

— Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, в которые входят билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также ски-пасс на 5 часов, — сообщили в Правительстве Челябинской области.

Стоимость такой путевки для детей до 7 лет составит 600 рублей, для школьников и студентов — 1200 рублей, а для взрослых — 1400 рублей. Если вам нужен билет без ски-пасса, то поездка обойдется в 650 рублей.

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